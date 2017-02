I Revolution, la band formata alla fine degli anni Settanta da Prince implosa nel 1986 e tornata in attività lo scorso anno per tre concerti-tributo tenuti a Minneapolis dopo la scomparsa del Purple One, hanno annunciato una stringa di date per la prossima primavera negli Stati Uniti: il tour prenderà il via da Chanhassen, in Minnesota, tra il 20 e 23 aprile, nell'ambito delle celebrazioni dedicate alla voce di "Sign o' the Times", per poi proseguire alla volta di Chicago (sempre il 23), Washington (il 27), New York (il 28) e Filadelfia (il 29).

Secondo quanto riferito da Billboard, della partita saranno gli stessi elementi presenti durante gli show tributo dello scorso anno, ovvero la chitarrista Wendy Melvoin, in seno alla formazione tra l''83 e l''86, il bassista Brown Mark, presente nella line up tra l''82 e l''86, lo storico tastierista Matt Fink e Lisa Coleman (in forze nel gruppo tra il l''80 e l''86), oltre che al batterista Bobby Z.

Al momento non è chiaro se la stringa di date possa essere estesa anche ai paesi europei.