"Il mio brano potremmo definirlo una ricetta su come costruire un rapporto di coppia, su come farlo rimanere stabile: mi piace il messaggio di speranza che c'è in questa canzone": così Valeria Farinacci parla di "Insieme", il brano che presenta in gara tra le "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2017.

La cantante , come Braschi, è arrivata al Festival di Sanremo tramite il concorso di Area Sanremo: "Devo tutto ad Area Sanremo e agli stage formativi con cui abbiamo fatto con Vessicchio, discografici e cantanti. Ho avuto modo di crescere anche attraverso questa esperienza. Dal Festival mi aspetto di intraprendere realmente una carriera musicale", dice.