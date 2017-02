Reduce dalla partecipazione all'ultima edizione di Amici, Lele sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in gara tra le Nuove Proposte del Festival 2017. La canzone che porta a Sanremo si intitola "Ora mai": "Parla del momento in cui in una relazione si arriva al silenzio", dice a proposito del pezzo il cantautore, "il silenzio fa male a chi è in silenzio e che il silenzio lo riceve. Parla proprio della ferita che lascia questo silenzio".

"Ora mai" è contenuta all'interno della riedizione dell'album d'esordio del finalista di Amici, "Costruire 2.0", nei negozi dal 10 febbraio: "Sono tutti tasselli di un percorso che ho iniziato da piccolino e che porto avanti con passione", racconta Lele.