Il Leone di Cellino San Marco torna a ruggire al Festival di Sanremo: Al Bano è tra i "big" che quest'anno partecipano, in gara, alla manifestazione. "Di rose e di spine" è il titolo della canzone che presenta sul palco dell'Ariston, una sorta di romanza scritta da Maurizio Fabrizio e Katia Astarita. Nella serata delle cover, invece, il cantante proporrà una sua versione di "Pregherò", versione in lingua italiana di "Stand by me", successo di Ben E. King (autore del testo originale in inglese insieme a Jerry Leiber e Mike Stoller). L'adattamento del testo all'italiano è firmato da Don Backy.



Abbiamo provato a raggiungere Al Bano per parlare con il cantante del suo ritorno in gara al Festival. Ma niente: non c'è stato verso di incontrarlo. E' l'unico dei Big di Sanremo che non si è reso disponibile alle nostre telecamere.

Poi, però, mentre camminavamo per le stradine di Sanremo per raggiungere l'Ariston, è successo che...