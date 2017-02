Il chitarrista dei Toto Steve Lukather ha confermato che la band sta lavorando a un nuovo album per celebrare il suo 40esimo anniversario, al quale seguirà un grande tour.

Ha detto Lukather in una intervista rilasciata a Backstage Axxess: "Stiamo lavorando sul materiale per il nostro 40esimo anniversario. E’ abbastanza buono. Stiamo componendo nuova musica, poi faremo un tour per celebrare il 40esimo anniversario che durerà due anni”.

Lukather ha anche commentato il suo rapporto con l'ex cantante Bobby Kimball. I due si sono incontrati per caso, e per la prima volta dopo anni, il mese scorso al NAMM ad Anaheim. Kimball ha lasciato i Toto quando si sciolsero nel 2008 e non vi è tornato quando si sono riuniti due anni più tardi. Al posto di Kimball in qualità di cantante ora c’è Joseph Williams.

Dice Lukather: "Non ho visto Bobby per sette/otto anni. Non ho nulla contro di lui. La stampa ingigantisce le storie. Vogliono far sembrare che noi ci odiamo. Amo quel ragazzo. Non ho nulla contro di lui. Pace e amore. Sto diventando troppo vecchio per portare rancore, io non sono fatto così".