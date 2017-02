Lo scorso anno non era entrato nella rosa delle Nuove Proposte per un pelo, scartato proprio in zona venerdì. Quest'anno, invece, Francesco Guasti c'è. Sul palco dell'Ariston il cantautore proporrà, in gara tra i giovani, "Universo": "Racconta un po' di me, della mia generazione, dei trentenni: troppe volte ci sentiamo dire che siamo vecchi per sognare, per raggiungere i nostri obiettivi", dice della canzone.

"Sono tanti anni che ci provo, tanti anni che sogno di salire su quel palco, da quando - da piccolino - lo guardavo sul divano di casa con la mia mamma", racconta Guasti della sua partecipazione al Festival 2017