Si intitola "Le canzoni fanno male" la canzone che Marianne Mirage presenta in gara al Festival di Sanremo 2017, tra le Nuove Proposte: "Parla di due ragazzi che si conoscono d'estate, poi l'amore finisce, finisce il loro rapporto e ne rimane una canzone", racconta del brano, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e Kaballà. A proposito della collaborazione con i due autori, la cantante dice: "La scelta di portare una canzone d'autore è stata inevitabile, non potevo fare altrimenti: è stato amore a primo ascolto".

