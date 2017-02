Come riportato dal Messaggero, è stato trovato impiccato ieri mattina in casa a Velletri (Rm) il 50enne Pietro Petrullo, ex componente del gruppo di rock romano "Ladri di Carrozzelle" composta da musicisti disabili. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è stato trovato morto impiccato con un cavo a un attrezzo da palestra. La band era attesa sabato nella serata conclusiva al festival di Sanremo.

Petrullo suonò in qualità di percussionista dal 2006 al 2010, quando lasciò la band a causa di problemi di salute. Dice Paolo Falessi, uno dei fondatori del gruppo:

" Era un uomo straordinario nonostante soffrisse molto a livello fisico, con dolori molto violenti, era sempre positivo, gioioso, amava stare con gli amici, divertirsi, suonare i suoi strumenti, ci dava sempre coraggio a tutti, andremo a Sanremo sabato prossimo con il gruppo laboratorio " Ladri di Carrozzelle" con il cuore rotto dal dolore della tragica morte del nostro amico e collega, che cercheremo di ricordare, dando il meglio di noi stessi".