Ci siamo. E' "finalmente" cominciato il Festival di Sanremo. "Finalmente" lo mettiamo tra virgolette, perché sappiamo che Sanremo non lascia indifferenti: suscita tanto odio quanta passione.

Sappiamo anche che è soprattutto un spettacolo TV, ma noi di Rockol ci concentriamo ostinatamene sulla musica, e proviamo a ragionare su cosa ci è piaciuto e cosa no.

Le prime impressioni: serata lunghissima, al solito. Pessima, l'idea di spezzare in 2 serate l'esibizione dei big: l'anno scorso avevamo visto 20 canzoni la prima sera, quest'anno, 11 stasera e 11 domani.

Molti cantanti con problemi vocali - diverse le stonature. E un vincitore: Tiziano Ferro, impeccabile ed emozionante, soprattutto nel duetto con Carmen Consoli.

Nelle prossime pagine parliamo delle esibizioni dei "Campioni" e delle canzoni, della classifica provvisoria, degli ospiti musicali, ed una concessione finale allo spettacolo.

Qua invece trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Stampa dell'Ariston.