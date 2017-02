Stasera il Festival si aprirà con l'esecuzione di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco da parte di Tiziano Ferro.

Saranno installati due maxischermi in due piazze della città - Piazza Colombo e Piazzetta Bresca - per seguire il Festival, annuncia il Sindaco di Sanremo in apertura di conferenza stampa, ricordando anche che oggi è il trentennale della morte di Claudio Villa.

Giorgia, Robbie Williams e Biffy Clyro saranno gli ospiti musicali di domani.

In questa giornata preparatoria mancano gli argomenti forti, e alcune domande cercano di vivacizzare l'incontro (si parla degli spot TIM con la voce di Mina, della presenza o no di Peppe Vessicchio, dell'assenza di vallette) ma di notizie non ne escono, se non la suddivisione delle otto Nuove Proposte nelle due serate di cui riferiamo in una news a parte.

Si parla di previsioni di share, dell'assenza dalla conferenza stampa di Maria De Filippi (febbre?), di eventuali messaggi augurali dei politici.

A proposito di chi parteciperà all'Eurovision Song Contest, si conferma che il vincitore del Festival è la prima opzione - a seguire, in caso di rinuncia si scenderà la classifica in ordine di piazzamento.

Arrivano poi in sala stampa i conduttori del Dopofestival (Nicola Savino, la Gialappa's Band e Ubaldo Pantani) e Federico Russo che conduce un programma pre-Festival intitolato PrimaFestival (!). Savino annuncia che il Dopofestival avrà un'orchestra diretta da Vittorio Cosma, e che domani sera ci sarà ospite Manuel Agnelli.

