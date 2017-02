Domani, 8 febbraio, a Sanremo inizierà anche la gara tra le Nuove Proposte, che si esibiranno in apertura della serata.

Quest'anno i giovani non si sfideranno a coppie ma si esibiranno a gruppi, quattro il martedì e quattro il mercoledì, e saranno eliminati i due ultimi di ognuna delle due graduatorie. La composizione dei gruppi, è stato comunicato ieri in conferenza stampa, è frutto di una scelta autorale.



Mercoledì 8 si esibiranno, in ordine di apparizione



Marianne Mirage

Francesco Guasti

Braschi

Leonardo Lamacchia



Giovedì 9 si esibiranno, in ordine di apparizione



Maldestro

Tommaso Pini

Valeria Farinacci

Lele