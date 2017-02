Terza partecipazione in tre anni al Festival per il cantante di Tarquinia, che dopo aver calcato il palco dell'Ariston per la prima volta nel 2015 con i Dear Jack e dopo esserci ritornato solista lo scorso anno con "Noi siamo infinito" quest'anno porta in gara "Nel mezzo di un applauso": "È una canzone d'amore che racconta una storia nell'inaspettato e nei piccoli particolari, nelle cose che non ti aspetti", dice Alessio Bernabei.

Il 10 maggio l'ex frontman dei Dear Jack, che per la serata delle cover ha scelto "Un giorno credi" di Edoardo Bennato, si esibirà dal vivo all'Alcatraz di Milano, mentre il 13 maggio sarà all'Orion di Ciampino, vicino Roma: "Non vedo l'ora di salire sul palco, sarà un assaggio del tour".