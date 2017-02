Dopo la partecipazione dello scorso anno con "Quando sono lontano", il rapper partenopeo torna in gara al Festival di Sanremo con "Ragazzi fuori", scritta insieme a Marracash, Shablo e Zef: "Parla di disagio giovanile, parecchi ragazzi si rispecchieranno in questa canzone. Parla di speranza e di riscatto. Io stesso sono stato un ragazzo fuori", dice Clementino. Nella serata delle cover canterà "Svalutation" di Adriano Celentano: "Credo che sia il primo vero rapper italiano. 'Svalutation' parla di crisi e ha un testo ancora attuale".

Il brano sanremese fa da apripista al nuovo disco di Clementino, "Vulcano", uscirà a fine marzo: "Io credo di essere un vulcano: sono pieno di fuoco dentro".