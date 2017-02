Come noto, l'ex Oasis Liam Gallagher sta per compiere il primo vero e proprio passo da solista - con un album e alcuni live in programma.

Proprio per le sue esibizioni dal vivo Liam ha intenzione di offrire ai propri fan uno spettacolo speciale, suonando alcuni brani degli Oasis tratti da "Be Here Now", nell'intento di dare ai fan qualcosa di diverso dal fratello.

Stando alle parole di una fonte vicina a Liam (che ha riferito le informazioni a RAdio X, come riporta "NME"), l'artista starebbe provando diversi brani di "Be Here Now" (il terzo disco degli Oasis) che quest'anno compie 20 anni:

Vuole dare ai fan cose che non hanno da Noel.

Pare anche che Liam includerà nel proprio set canzoni dei Beady Eye e alcune B-side rare, oltre a canzoni nuove del suo disco solista in preparazione.