Sette anni dopo la sua ultima partecipazione, quella del 2010 con "Non è una canzone", e a distanza di dieci anni dalla vittoria tra i Giovani con "Pensa", il cantautore romano torna al Festival di Sanremo come "big" in gara: "C'è un lavoro che va avanti da due anni e un tour alle porte", racconta Fabrizio Moro, "spero che attraverso Sanremo si possa accedere ad un riflettore importante".

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.

Negli ultimi anni Moro ha partecipato al Festival, ma non mettendoci la faccia, come autore: nel 2012 la sua "Sono solo parole" è stata portata da Noemi al terzo posto in classifica, lo scorso anno Valerio Scanu ha portato in gara la sua "Finalmente piove". Quest'anno, il cantautore ci mette la faccia e lo fa con una canzone intitolata "Portami via": "È una richiesta d'aiuto che ho scritto in un momento particolarmente difficile della mia esistenza", spiega, "e l'ho scritta pensando a mia figlia, che indirettamente, perché ha tre anni, è stata l'essere umano che più mi ha aiutato ad uscire da quel periodo".Fabrizio Moro, che nella serata delle cover interpreterà "La leva calcistica della classe '68", con una sorpresa finale, il 10 marzo pubblicherà il suo nuovo album "Pace", a cui faranno seguito due appuntamenti dal vivo in programma per il 20 aprile al Fabrique di Milano e il 26 maggio al PalaLottomatica di Roma.