Gary Barlow starebbe meditando di riassemblare i Take That per la puntata finale di "Let It Shine", show condotto dallo stesso Barlow sulla BBC: secondo quanto riferito dal Sun, della partita - oltre ovviamente a Howard Donald e Mark Owen, che ad oggi rappresentano il nucleo originale dell'ex boy band - sarebbe anche Robbie Williams, tornato, dopo la reunion tra il 2010 e il 2013, alla carriera solista.

"Non interessato", invece, sarebbe Jason Orange, che nella seconda metà del 2014 ha abbandonato la formazione: "Gary vuole un finale col botto per 'Let It Shine' e pensa che una reunion dei Take That per chiudere lo show possa essere l'idea giusta", ha spiegato una fonte anonima al tabloid.

"Robbie sembra molto interessato a far parte dell'operazione, ma alla fine Gary ha deciso di non chiedere nemmeno a Jason. Lui ormai non è più interessato, ha la sua vita fuori dai Take That", ha continuato la gola profonda: "Senza di lui, Gary si sta impegnando perché la reunion come quartetto sia un grande successo".