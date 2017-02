Michele Bravi, già vincitore di X Factor nel 2013, poi "reinventatosi" youtuber negli ultimi anni, partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. E lo fa entrando direttamente nella categoria principale, quella dei "big": "Ho mandato la canzone a Carlo, gliel'ho fatta sentire e fino al giorno dell'annuncio non ne abbiamo più sentito parlare. È stata una possibilità che mi è stata data da parte di Carlo Conti, che ha sposato questo progetto", dice.

La canzone che Michele Bravi porta in gara si intitola "Il diario degli errori" ed è stata scritta da Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Cheope: "Apro questo diario e racconto tutte le scelte sbagliate che sono state fatte per arrivare fino a lì, è un messaggio di liberazione". Il brano anticipa il nuovo album in studio del cantante, "Anime di carta", nei negozi dal 24 febbraio, ideale sequel dell'EP "I hate music" del 2016 e primo album di inediti in ben tre anni per Bravi (l'ultimo, "A passi piccoli", uscì nel 2014).