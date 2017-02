Debutto in gara al Festival di Sanremo per Lodovica Comello, che dopo essersi fatta conoscere come star della serie tv "Violetta", dopo la conduzione di "Italia's got talent" e "Singing in the car", quest'anno è tra i big della sessantasettesima edizione della manifestazione. Sul palco porterà "Il cielo non mi basta": "Avevo questo pezzo in archivio, aspettavo l'occasione giusta per sfoderarlo, mi ha commosso ed emozionata sin dal primo ascolto", racconta.

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.

La star di "Violetta" ha alle spalle già due album in studio pubblicati per Sony: "Universo" del 2013 e "Mariposa" del 2015. "Questa partecipazione è un grande ritorno al mondo della musica dopo una pausa televisiva di un anno. Ritorno alla musica attraverso la porta principale", dice. Lodovica sarà in concerto il 19 maggio a Roma (Auditorium Parco della Musica) e il 26 maggio a Milano (Teatro degli Arcimboldi).