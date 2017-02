Ci sarà anche l'alfiere statunitense della dubstep nel nuovo album della band di Brandon Boyd: a rivelarlo è l'edizione online di Billboard, che cita come fonte Lisa Worde, direttrice dei programmi dell'emittente radiofonica KROQ.

La Worde, che ha avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima il disco - definendolo "maledettamente fantastico", si è lasciata scappare l'indiscrezione relativa alla presenza di Skrillex (in passato già collaboratore dei Korn) nella nuova fatica sulla lunga distanza degli Incubus, ideale seguito di "If Not Now, When?" del 2011.

Al momento non sono state rivelate date certe per la pubblicazione del nuovo disco della band californiana: lo scorso 25 gennaio il chitarrista Mike Einziger, sul proprio canale Twitter personale, si limitò a definire "imminente" l'uscita del lavoro, che - secondo voci confermate dallo stesso Einziger - sarà caratterizzato da sonorità "non morbide".