L'annunciato doppio speciale televisivo sul leggendario duo tornato ad affacciarsi sul mercato discografico con "Le migliori" che Rai 1 avrebbe dovuto trasmettere in due puntate in prima serata dopo la conclusione del sessantasettesimo Festival di Sanremo non andrà in onda. A riferirlo è l'agenzia ANSA, che ha raccolto la dichiarazione del direttore primo canale della Tv di Stato, Andrea Fabiano: "Stavamo lavorando perché potessero andare in onda in primavera, ma al momento non sono più previste. Il progetto resta in stand by, vedremo se sarà ripreso più avanti".

"Sono due icone con cui sarebbe bello poter lavorare", ha proseguito Fabiano: "Magari un domani l'idea verrà ripresa, ma al momento non sono più previsti".

L'ANSA ipotizza che possa essere stato il noto anti-presenzialismo di Mina, che da anni non concede apparizioni video, a rallentare il progetto, che - in mancanza di materiale originale - avrebbe dovuto basarsi interamente su materiali di repertorio, rendendo la produzione ancora più difficile di quella organizzata per la serata, sempre dedicata a Mina e Celentano, mandata in onda lo scorso dicembre.

Aggiornamento, ore 21: "E' stato Adriano a chiedere alla Rai di rinunciare al progetto: ha ritenuto che fosse un po' sbagliato per il pubblico realizzare due show di due ore, due ore e mezza senza i due protagonisti, senza la possibilità di avere contributi nuovi, neanche in voce", ha spiegato la moglie di Celentano, Claudia Mori, a Repubblica: "Un conto è uno speciale realizzato dalla Rai con i materiali di repertorio, come quello che è andato in onda a dicembre e di cui siamo molto grati, un altro è mettere in piedi due show soltanto con i materiali delle Teche: sarebbe arduo. Per questo Adriano ha chiesto alla Rai di non fare i due speciali, per adesso. Se cambiano le cose è pronto a rimettersi in campo".