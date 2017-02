La terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio, vedrà salire sul palco del Teatro Ariston, in qualità di super ospite, Mika che torna ad essere ospite del Festival a dieci anni dalla sua prima partecipazione.

Il musicista commenta così la sua partecipazione alla 67esima edizione della manifestazione canora: “La prima volta è stata proprio dieci anni fa, il mio battesimo in Italia: era appena uscito il mio primo singolo, “Grace Kelly”. Da allora sono successe tante bellissime cose, e il mio rapporto con questo Paese è diventato molto speciale. Ho accettato con piacere l’invito di Carlo Conti, vengo per celebrare non la mia carriera, ma la Musica, e quale posto migliore per farlo se non Sanremo?”.

Durante la sua esibizione sanremese Mika omaggerà George Michael interpretando “Jesus To a Child”, canzone dell’artista di origine cipriota scomparso lo scorso 25 dicembre.

Al Teatro Ariston l’esibizione di Mika sarà accompagnata dall’Orchestra del Festival di Sanremo diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, insieme al coro Troubar Clair e ai musicisti aggiunti Mauro Negri, Nadio Marenco, Alessandro Cassani e Fabio Zacco.