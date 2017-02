I Simple Plan porteranno anche in Italia il loro “No Pads, No Helmets….Just Balls 15th Anniversary” tour che celebra i quindici anni dalla pubblicazione del loro album d’esordio. I due appuntamenti riservati al nostro paese avranno luogo il 14 giugno al Gran Teatro Geox di Padova e il 16 al Fabrique di Milano.

Questo il loro pensiero sul tour: “Abbiamo sentito che quest’occasione era importante per guardarsi indietro e per celebrare questa fantastica avventura che abbiamo vissuto come gruppo e come amici… "No Pads, No Helmets...Just Balls" ha cambiato tutto per noi e siamo emozionati all’idea di suonare di nuovo tutte queste canzoni e rivivere un momento delle nostre vite che è pieno di ricordi così meravigliosi”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita al prezzo speciale di 21 euro più i diritti di prevendita grazie a iovado.club e Live Nation presale dalle ore 11.00 di giovedì 9 febbraio per sole 24 ore. I biglietti saranno poi disponibili al prezzo di 26 euro più i diritti di prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 10 febbraio sul circuito Ticketone.