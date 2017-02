Sanremo 2017 fa registrare un nuovo record di presenze dei media al Festival, con 1341 accreditati, nelle due Sale Stampa all’Ariston Roof e al Palafiori, Sala “Lucio Dalla”.

All’Ariston Roof sono accreditate, in tutto, 240 testate con 588 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, giornali radio, Tg e rubriche di Rai, Mediaset e Sky, insieme alla stampa estera che conferma l’attenzione per il Festival con 47 testate stampa, tv e radio e 83 accreditati. Presso la stessa Sala Stampa sono accreditati anche 110 fotografi e gli addetti stampa delle case discografiche di artisti in gara o ospiti al 67° Festival della Canzone Italiana. Complessivamente, all’Ariston Roof, sono accreditate 616 persone.



Giornalisti, conduttore e tecnici dell’emittenza radiotelevisiva italiana e del web sono, invece, ospitati nella Sala Stampa allestita al Palafiori, a pochi passi dall’Ariston. Qui lavorano 725 accreditati di 288 radio, tv e web, sempre collegati in diretta audio/video durante le conferenze stampa “ufficiali” all’Ariston Roof. Nella stessa Sala Stampa si svolgono, quotidianamente, gli incontri con gli artisti in gara e i protagonisti del Festival.

Dall’Argentina agli Stati Uniti, dalla Repubblica Ceca alla Spagna, passando – per la prima volta - per un settimanale in lingua cinese: l’edizione 2017 del Festival di Sanremo parla anche le lingue degli inviati della Stampa Estera accreditata. In tutto, al 67° Festival sella Canzone Italiana, sono presenti – tra radio, tv, web e carta stampata – 83 inviati per 47 testate. Le tv sono presenti con 8 testate di Lussemburgo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svizzera e 17 inviati.

Le radio estere, invece, sono a Sanremo con 49 inviati in rappresentanza di 26 emittenti di Austria, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Principato di Monaco, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. Carta stampata e siti web stranieri, infine, portano a Sanremo 17 inviati per 13 testate da Canada, Germania, Inghilterra, Principato di Monaco, Stati Uniti e Svizzera. Tra le testate anche il settimanale in lingua cinese Nouvelles d’Europe.