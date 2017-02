In occasione del Festival della Canzone Italiana 2017, il Comune di Sanremo (Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni) - in collaborazione con Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e iCompany - presenta un programma di spettacoli, eventi, mostre, proiezioni, installazioni e iniziative culturali che si terranno in 10 diverse location sparse per la città.

Gli eventi in programma sono integrati al più ampio progetto complessivo "Sanremo città della musica", si svolgeranno per tutta la durata del Festival di Sanremo e registrano quest’anno

la presenza di sponsor e sostenitori come TIM, SIAE e Nuovo Imaie, oltre che il coinvolgimento dei principali organizzatori delle rassegne cittadine quali Premio Tenco, UnoJazz Sanremo Festival, Rock in the Casbah, Zazzarazaz, e delle tante realtà musicali e associative locali.



Martedì 7 Febbraio, alle ore 17, partirà la programmazione musicale del MAIN STAGE di Piazza Colombo che, nel suo primo giorno di attività ospiterà sul palco i cantautori Daniele Capozzucca e Alfredo Scogna, il blues di Arianna Antinori e il progetto di Armando Corsi e Roberta Alloisio: “Luigi”, interamente dedicato a Luigi Tenco.

Al Casinò si darà il via agli eventi “Guardami Oltre (Sanremo per il sociale)” un “matrimonio” con il Festival della canzone napoletana in collaborazione con il Comune di Napoli. La manifestazione avrà luogo al Teatro dell’Opera del Casino’ di Sanremo ogni giorno, dal 7 all’11 febbraio, a partire dalle 16,30

Le vie e i giardini della città ospiteranno la mostra “Parole note”, installazioni di arte contemporanea a tema musicale dell’artista Enrico Benetta (a cura di Daniela Del Moro – promotore Galleria Fabrizio Russo – Roma).

Al nuovo museo della città Palazzo Nota, mostra fotografica con suggestive immagini delle prime edizioni del Festival dal titolo: “Il Festival ieri e oggi. Una storia per immagini”. Foto Archivio Moreschi. E ancora: “Ciao Luigi. La mostra dedicata a Luigi Tenco” nella sede del Club Tenco in occasione del cinquantenario dalla scomparsa dell’artista, nell’ex magazzino ferroviario di Sanremo, sul lungomare Calvino. La mostra è curata da Stefano Giraldi e Luciano Barbieri. Fino al 25 febbraio, da lunedì a sabato, orario 9,30-12,30.

Giovedì 9 febbraio alle ore 18.45 presso la sala stampa Lucio Dalla del Palafiori, Nuovo Imaie consegna il Premio Enzo Jannacci alla migliore interpretazione tra i finalisti in gara nella categoria Nuove Proposte del 67° Festival della Canzone Italiana.

Al vincitore, scelto da Paolo Maria Jannacci e Dodi Battaglia, sarà assegnato il Premio e una borsa di studio a sostegno della formazione artistica e della crescita professionale dell’artista.



FESTIVAL DI SANREMO 2017 - EVENTI COLLATERALI - LE LOCATION:

R) TEATRO ARISTON - RED CARPET

All’ingresso dell’Ariston, nella adiacente via Mameli, viene allestito un Red Carpet sul quale gli artisti sfilano per l’accesso al Teatro.

1) PIAZZA COLOMBO - MAIN STAGE e VILLAGGIO RADIO

Il luogo più centrale della città, ospiterà il Main Stage sul quale sono previste esibizioni quotidiane a partire da martedì 7 e fino a sabato 11 febbraio, dalle 17 alle 19.30.

2) PALAFIORI – CASA SANREMO

Ubicato nel cuore di Sanremo, a due passi dal Teatro Ariston, il Palafiori ospita Casa Sanremo, evento giunto alla sua decima edizione.

3) PIAZZA EROI SANREMESI - ACOUSTIC STAGE

Da giovedì 9 a sabato 11 febbraio ospiterà l’Acoustic Stage con concerti previsti dalle 16 alle 18.30.

4) PALAZZO NOTA - MUSEO DELLA CITTA’ – MOSTRA FOTOGRAFICA

Il museo cittadino ospiterà una mostra fotografica dal titolo: “IL FESTIVAL IERI E OGGI. UNA STORIA PER IMMAGINI”

5) PIAZZA BRESCA - VISUAL STAGE

La piazza sarà illuminata in modo creativo per dare ulteriore luce alla movida festivaliera.

6) FORTE DI SANTA TECLA – MOSTRA / RAI DIGITAL/ RADIO DUE

Il Forte ospiterà le installazioni di "CLAUDIO VILLA - il Reuccio in mostra" e sarà inoltre sede di RADIO 2 IN THE CLUB, eventi, showcase e dirette radio organizzate e curate da Radio 2 e Rai Digital.

7) CASINO’ SANREMO - EVENTI

Sede di diversi eventi, galà, presentazioni e trasmissioni RAI durante il Festival 20107, il Casinò ospiterà in particolare l’evento: “LA STAMPA PER IL FESTIVAL: UN AMORE COSI’ GRANDE”. CON VITTORIO DE SCALZI E UN OMAGGIO A CLAUDIO VILLA”

8) PORTO VECCHIO - VILLAGGIO RADIO

Ospiterà il VILLAGGIO delle RADIO con le postazioni di alcune delle principali radio italiane presenti al Festival di Sanremo.

9) CLUB TENCO - MOSTRA

La sede del Club Tenco ospiterà “CIAO LUIGI”, LA MOSTRA DEDICATA A LUIGI TENCO”

10) VILLA ORMOND - RAI

Per l’edizione del Festival 2017, RAI trasmetterà proprio da Villa Ormond alcune delle principali trasmissioni collaterali (Dopo Festival, La vita in diretta, ecc.)

Altre info su: www.sanremocittamusica.com