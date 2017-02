E’ annunciata per il prossimo 10 marzo l’uscita del nuovo album, il settimo in studio, dei Bush “Black and white rainbows”. La pubblicazione del disco – scritto e prodotto da Gavin Rossdale - è anticipata dal singolo “Mad love” che puoi ascoltare qui.

I Bush sono: Gavin Rossdale – voce e chitarra, Chris Traynor – chitarra, Corey Britz – basso e Robin Goodridge – batteria.

Black and White Rainbows tracklist:

1. Mad Love

2. Peace-s

3. Water

4. Lost In You

5. Sky Turns Day Glo

6. Toma Mi Corazon

7. All The Worlds Within You

8. Nurse

9. The Beat Of Your Heart

10. Dystopia

11. Ray Of Light

12. Ravens

13. Nothing But A Car Chase

14. The Edge Of Love

15. People At War