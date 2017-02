Il Direttore di Rai Uno elenca i programmi della Rete che daranno spazio al Festival, e ribadisce che il Dopofestival andrà in onda anche sabato sera. Dopo aver elencato i nomi dei primi 11 artisti, quelli che si esibiranno domani sera martedì (li trovate in una notizia a parte), ricorda che domani sera ci saranno, come ospiti musicali, Tiziano Ferro (con Carmen Consoli), Ricky Martin, Biffy Clyro.



Uno spazio anche per lo sponsor unico del Festival, TIM, che annuncia un premio per il brano del festival che a fine manifestazione risulterà il più ascoltato su TIMMusic.

Iniziano le domande dei giornalisti, e di questa fase dell'incontro riferiremo solo una selezione, centrata prevalentemente su argomenti musicali.

La sigla di apertura della prima serata sarà "Vedrai vedrai" di Luigi Tenco.



Carlo Conti promette che i nomi degli autori delle canzoni verranno messi in sovrimpressione anche nella serata delle cover, e spiega che quest'anno le Nuove Proposte non si sfideranno a coppie ma si esibiranno a gruppi, quattro il martedì e quattro il mercoledì, e saranno eliminati i due ultimi di ognuna delle due graduatorie. La composizione dei gruppi sarà una scelta autorale.