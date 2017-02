La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2017, in programma domani sera, martedì 7 febbraio, vedrà esibirsi sul palco del Teatro Ariston 11 dei 22 big in gara. Eccoli, di seguito, in ordine alfabetico (e non di esibizione):

Al Bano - "Di rose e di spine" (autore testo: Maurizio Fabrizio; autori musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita)

Alessio Bernabei - "Nel mezzo di un applauso" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande)

Clementino: "Ragazzo fuori" (autori Testo: Clementino, Marracash; autori musica: Shablo, Zef)

Elodie: "Tutta colpa mia" (autori testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola; autori musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola)

Ermal Meta: "Vietato morire" (testo e musica: Ermal Meta)

Fabrizio Moro: "Portami via" (autore testo: Fabrizio Mobrici; autori musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli)

Fiorella Mannoia: "Che sia benedetta" (autore testo: Amara, Salvatore Mineo; autore musica: Amara)

Giusy Ferreri: "Fa talmente male" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Takagi, Ketra Roberto Casalino, Paolo Catalano

Lodovica Comello: "Il cielo non mi basta" (testo e musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo)

Ron: "L’ottava meraviglia" (autore testo: Mattia del Forno; autori musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara)

Samuel: "Vedrai" (autore testo: Samuel Umberto Romano; autori musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano)