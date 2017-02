Inizia con apprezzabile puntualità il primo incontro ufficiale dell'organizzazione con la sala stampa del Teatro Ariston. Sono presenti il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, la co-conduttrice Maria De Filippi, Nando Pagnoncelli dell'IPSOS, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e l'Assessore al Turismo Daniela Cassini, Andrea Fabiano (direttore di RAI Uno), Claudio Fasulo (capostruttura di Rai Uno).



Dopo i saluti rituali del Sindaco, che inevitabilmente ricorda i fiori e le manifestazioni collaterali al Festival, prende la parola Carlo Conti che ribadisce la sua volontà di mettere anche quest'anno la musica al centro del Festival (anche quest'anno le Nuove Proposte si esibiranno e scontreranno a inizio serata) e lancia un appello alle radio perché supportino le canzoni del Festival.

Il meccanismo prevede che gli ultimi tre Artisti classificati nelle serate di martedì e mercoledì si riesibiscano con il loro inedito giovedì sera, quando due di loro verranno eliminati.

Venerdì sera poi altri quattro Artisti, gli ultimi in classifica, saranno eliminati dalla finale.



Dopo un veloce riepilogo degli ospiti, musicali e non, che parteciperanno alle serate del Festival e i ringraziamenti di rito a Radio Rai, alle squadre tecniche e agli autori, e l'annuncio dei componenti della giuria di qualità, Conti lascia la parola a Maria De Filippi.

"Da quando abbiamo fatto la conferenza stampa ed è stata ufficializzata la mia partecipazione, ho capito che aveva ragione Pippo Baudo quando diceva 'Sanremo è Sanremo'. Da quando sono a Sanremo sono assediata dai fotografi, nonostante sia stata vestita sempre allo stesso modo. Spero che le canzoni scelte da Carlo Conti emozionino il pubblico come hanno emozionato me. Durante le prove mi sono sentita sbalestrata e frastornata, Carlo mi è stato vicino da fratello maggiore. Ho imparato delle cose, in questi giorni: il ruolo del direttore d'orchestra e dell'orchestra, per esempio - me l'ha spiegato Rocco Tanica. Ho capito forse per la prima volta il ruolo delle cosiddette 'signorine buonasera', che annunciano i titoli delle canzoni, i nomi degli autori e i nomi degli interpreti, e non possono variare intonazione altrimenti sembra che facciano delle preferenze. Non aspettatevi che scenda dalla scala: quella scala mi fa paura, e penso che non la scenderò".

(prima parte - segue)