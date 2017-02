L'ex Take That Robbie Williams sarà in Italia per un secondo appuntamento live nel mese di luglio 2017. Williams sarà ospite del festival Collisioni, che si tiene a Barolo in provincia di Cuneo. La data si aggiunge a quella già fissata per il 14 luglio allo Stadio Bentegodi di Verona.

Questi i dettagli del nuovo appuntamento.

Robbie Williams + Erasure (special Guest)

lunedì 17 luglio

Barolo (CN) @ Collisioni Festival

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 8 febbraio tramite il circuito www.ticketone.it.