Come noto, non è ancora stata data sepoltura a George Michael, la popstar britannica deceduta il giorno di Natale del 2016. Il motivo del ritardo è che le autorità hanno disposto una serie di test ed esami tossicologici per capire in che scenario sia avvenuta la morte di Michael e - nel caso - avviare indagini per stabilire eventuali responsabilità.

Stando al tabloid "The Sun", pare che i risultati non siano attesi prima della fine del mese di febbraio: questo significa che ogni speranza di celebrare il funerale durante il mese in corso si infrange e tutto slitta sicuramente a marzo - a circa tre mesi dalla tragedia.

Stando ad alcune fonti ben informate, gli esami in corso richiedono, di norma, almeno otto settimane, ma a volte anche più tempo.