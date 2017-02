Mark Lanegan con la sua band sarà in concerto in Italia a luglio, per tre date. Questi i dettagli per vedere dal vivo l'ex Screaming Trees:

9 LUGLIO 2017 SESTO AL REGHENA (PN)

@ SEXTO'NPLUGGED

Informazioni sulla prevendita biglietti presto disponibili

10 LUGLIO 2017 GARDONE RIVIERA (BS)

@ FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

Prezzo biglietti:

Poltronissima numerata 40 euro + diritti di prevendita

Platea laterale numerata 30 euro + diritti di prevendita

Platea centrale numerata 34 euro + diritti di prevendita

Gradinata numerata 34 euro + diritti di prevendita

Gradinata non numerata 28 euro + diritti di prevendita

11 LUGLIO 2017 ROMA

@ LE TERRAZZE EUR

Prezzo biglietti 25 euro + diritti di prevendita

Biglietti: Ticketone – www.ticketone.it

I biglietti per le date di Gardone Riviera (BS) e Roma saranno disponibili in prevendita dalle ore 10:00 di martedì 7 febbraio su Io Vado Club (www.iovado.club), dalle ore 10:00 di mercoledì 8 febbraio su www.ticketone.it