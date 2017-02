Terza partecipazione al Festival di Sanremo in cinque cinque anni per Chiara Galiazzo, che dopo l'ottavo posto di "Il futuro che sarà" del 2013 e il quinto posto di "Straordinario" del 2015, torna in gara con "Nessun posto è casa mia": "Arrivo per presentare un progetto", dice, "inizia con 'Nessun posto è casa mia', ma è un tutt'uno con il resto dell'album, che è omogeneo e mi rappresenta molto. È una canzone che punta sull'emozione, è lei che ha chiamato Sanremo".

La già vincitrice di X Factor ha lavorato al suo nuovo disco nel corso dell'ultimo anno, affiancata da Mauro Pagani in qualità di produttore: e proprio Pagani accompagnerà la Galiazzo alla chitarra nella serata del giovedì sera, per la cover di "Diamante" di Zucchero. "La parte difficile era capire la direzione che dovesse avere il mio progetto, è stato un lavoro che oltre la musica ha riguardato altri aspetti della mia vita", spiega la cantante, "cosa mi aspetto dal Festival? Di divertirmi, cantare e stare tranquilla, riuscendo a trasmettere quello che voglio trasmettere della canzone".