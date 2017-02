Sono state recuperate - con un colpo di fortuna - e restaurate salvandole da umidità e incrostazioni, delle preziosissime incisioni live di Bob Marley and the Wailers risalenti al periodo fra il 1975 e il 1978. Si tratta di 13 bobine contenenti le registrazioni di vari live tenuti fra Londra e Parigi, originariamente registrate con lo studio mobile dei Rolling Stones (che lo prestarono a Marley) e credute perdute - tanto che fra i fan e i collezionisti, questi nastri sono noti come "lost masters".

Le bobine sono state trovate durante dei lavori di ristrutturazione di un vecchio hotel in disuso - proprio quello dove l'artista e la sua band hanno alloggiato più volte durante i loro viaggi in Europa. Stando alle informazioni disponibili, dopo un lungo lavoro di pulizia del supporto originale è stato riversato tutto in digitale e la qualità audio sembra eccellente.

Le esibizioni in questione sarebbero quelle londinesi del Lyceum (1975), dell'Hammersmith Odeon (1976) e del Rainbow (1977), oltre a quella del Pavilion di Parigi (1978).

L'operazione di restauro è costata la bellezza di 25.000 sterline. Ora resta da vedere se il materiale sarà pubblicato ufficialmente, visto che è nelle mani di un collezionista inglese (che ha gestito e pagato tutta l'operazione).