La voce di Reading, Pennsylvania, si è esibita poche ore fa a Houston, Texas, in quella che dovrebbe essere la sua unica apparizione dal vivo nel 2017 per il concerto di apertura del cinquantunesimo Super Bowl, la finale del campionato di football americano che vedrà Lady Gaga protagonista durante l'halftime show: Taylor Swift ha offerto al pubblico una versione acustica di "I Don't Wanna Live Forever", brano registrato con la collaborazione del già One Direction Zayn Malik inserito nella colonna sonora di "Fifty Shades Darker".

Durante il suo set la Swift ha eseguito anche "Better Man", brano scritto dalla stessa cantante ma registrato dai Little Big Town e originariamente inserito nell'album "The Breaker", atteso nei negozi per il prossimo 24 febbraio.

La stella del country pop ha ribadito dal palco l'intenzione di non tornare sul palco entro la fine dell'anno in corso: "Per quello che so, farò un solo concerto nel 2017. E, sempre per quello che so, quel concerto è questo".