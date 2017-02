Una Fiat Ritmo 65 color "grigio jet" targata MO461369 è stata salvata dalla rottamazione da un meccanico di Sassuolo, Massimo Turrini: il fatto, di per sé tutto meno che eclatante, è salito all'onore delle cronache perché la vettura è stata la prima auto acquistata (al prezzo di 5 milioni e 320 mila lire, il 3 ottobre del 1979, dalla concessionaria Bellentani Auto) da Vasco Rossi, con i guadagni dalla vendita dell'album "Non siamo mica gli americani".

Lo riferisce l'edizione online del Resto Del Carlino: la vettura fu rivenduta dal rocker di Zocca nel 1981 e in seguito abbandonata in un bosco in località Montefiorino. Il proprietario, per evitare di incorrere in sanzioni, si è rivolto a Turrini per rimuovere il mezzo e rottamarlo: il meccanico, resosi conto di avere per le mani se non un veicolo d'epoca, almeno un piccolo pezzo di storia del rock italiano, ha deciso di restaurarla a sue spese.

(modello di Fiat Ritmo simile a quello posseduto da Vasco Rossi, via Subito.it)

"Ho deciso di ripararla e la riparerò, non solo perché è la macchina di Vasco, ma perché è una macchina", ha spiegato Turrini: "Ogni tanto litigo con mia moglie: ‘Ma lo sai quanti soldi ci vogliono?’ A me non importa nulla, io la metterò a posto per soddisfazione personale".

Presentata al Salone dell'Auto di Torino nel 1978, la Ritmo 65 - disponibile sia in versione tre che cinque porte - era dotata di un motore 1300 cm³ che sviluppava una potenza massima di 65 cavalli.