Secondo quanto riferito da TechCrunch, i vertici di Spotify starebbero meditando di rimandare al prossimo la quotazione sui mercati azionari per presentare agli investitori un quadro generale più definito e - soprattutto - vantaggioso e attraente.

La piattaforma guidata da Daniel Ek vorrebbe infatti procastinare l'offerta al pubblico dei propri titoli non prima di aver rinegoziato gli accordi di licenza coi partner discografici: nonostante una crescita netta fatta registrare nell'ultimo anno, la società svedese sarebbe attualmente valutata sul mercato azionario attorno agli 8 miliardi di dollari, cifra decisamente lontana da quella posta come obbiettivo dalla direzione del colosso svedese, pari ad almeno 11 miliardi di dollari.

"Fino a qualche anno fa ci si poteva quotare solo basandosi sulle proiezioni di crescita", ha fatto sapere un analista (anonimo) citato da TechCrunch: "Il clima oggi è cambiato: oggi è necessario presentare dei piani che risultino proficui. Soprattutto a un target come quello al quale si rivolge Spotify".

Allo stato attuale, Spotify rappresenta la maggiore delle realtà sul mercato globale dello streaming musicale, sia in termini di utenti premium sia in termini di fruizione gratuita: nonostante lo storico sorpasso del formato digitale sul fisico a livello mondiale, la società svedese ha fatto segnare nel marzo dello scorso anno un passivo da un miliardo di dollari, cifra che potrebbe essere scontata dagli investitori TPG e Dragoneer del 20% (in obbligazioni) in caso di quotazione in borsa.