"Let's Get Lost" non è nuova, alle orecchie dei fan della band capitanata da Chrissie Hynde: il brano, infatti, fu incluso in “Alone”, album - prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys - col quale i Pretenders tornarono ad affacciarsi sul mercato discografico lo scorso anno dopo la pubblicazione di “Break up the concrete”, nel 2008.

La versione della canzone che la stessa band ha iniziato a far circolare nelle ultime ore è però del tutto inedita: ad accompagnare la Hynde nell'interpretazione del brano è presente infatti Neil Tennant, frontman e co-fondatore dei Pet Shop Boys. Il frutto della collaborazione finirà sul mercato come "secondo lato A" del singolo "Gotta Wait".