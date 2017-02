Intervistata da Marinella Venegoni su La Stampa alla vigilia della partecipazione alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, Fiorella Mannoia si è concessa qualche riflessione a proposito della competizione canora più amata dagli italiani e delle dinamiche che la regolano.

Tra considerazioni sull'opportunità di presentarsi in gara con il brano "Che sia benedetta" (scritto da Erika e Salvatore Mineo) - "Il mio manager me l’ha fatto ascoltare. Ci siamo guardati e abbiamo pensato tutti e due di fare questa follia e andare al Festival. Il pezzo merita una platea grande, per quel che dice e per il momento in cui lo dice" - e sul fatto di essere data come favorita alla vittoria finale - "È la prima volta che mi capita. Finché lo dicevano prima degli ascolti mi spiaceva: ma ora 'Che sia benedetta' è piaciuta ai giornalisti, se è fra le favorite mi fa piacere" - la cantante romana ha anche affrontato il tema degli "ospiti speciali" chiamati a impreziosire le serate al teatro Ariston.

"Qualcuno penserà che Giorgia è in gara come lei", riflette la Venegoni. L'artista risponde: "Non credo, la gente non è così distratta. Ed è un po’ imbarazzante, questo sì, per chi partecipa come ospite. Io, ospite con Fazio, ebbi questo imbarazzo".

Fiorella Mannoia fu tra gli ospiti speciali del Festival di Sanremo nel 2000: per l'occasione, la cantante eseguì "Il pescatore" e "Oh che sarà".

Lo stesso anno tra gli ospiti alla cinquantesima edizione del Festival della Canzone Italiana erano presenti tra gli altri gli Eurythmics, Tina Turner, Lucio Dalla, Robbie Williams (che sarà ospite anche quest'anno), Sting, Tom Jones e Bono e The Edge degli U2, che eseguirono "The Ground Beneath Her Feet" e "All I Want Is You".