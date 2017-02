"Sotto il Vulcano" è l'album dal vivo del concerto che lo scorso 27 agosto ha visto il Principe esibirsi dal vivo al Teatro Antico di Taormina per una tappa del suo "Amore e furto tour": i due cd riproducono fedelmente la scaletta del concerto, tra cavalli di battaglia di De Gregori, alcune traduzioni dylaniane e un omaggio a Lucio Dalla. Lo abbiamo ascoltato:

A chi ha ascoltato più volte dal vivo De Gregori nel corso degli ultimi quattro anni, "Sotto il Vulcano" non racconterà nulla di nuovo rispetto a quello che già sa: l'affiatamento del gruppo (una menzione speciale, oltre che a Guglielminetti, va alla sempre bravissima Elena Cirillo, violino e cori), il suono curatissimo e caldissimo, l'intensità di certe interpretazioni di De Gregori ("La leva calcistica", "La storia", "Sempre e per sempre"), l'applauso puntuale del pubblico su "La donna cannone". Ecco, per i degregoriani fanatici, "Sotto il Vulcano" rappresenterà un'altra bella fotografia da aggiungere all'album. Per tutti gli altri, invece, questo disco dal vivo potrebbe rappresentare una buona occasione per avvicinarsi a De Gregori nel posto in cui si trova (oggi) più a suo agio: il palcoscenico.