I giganti californiani dell'heavy sono stati costretti a gettare la spugna e a rimandare un concerto in Danimarca a causa di problemi alla voce per James Hetfield: il frontman dei Metallica aveva già accusato qualche problema la sera di venerdì, quando - affetto da un forte mal di gola - si era rivolto al pubblico della Royal Arena di Copenhagen scusandosi per la sua performance vocale piuttosto appannata.

L'affetto della platea aveva convinto il cantante e chitarrista a tenere duro, ma le sue condizioni di salute, nelle ultime ore, sono sensibilmente peggiorate: la replica dello spettacolo, originarimente prevista sempre alla Royal Arena nella serata di oggi, domenica 5 febbraio, è stata così rimandata al prossimo 2 settembre.

Come si legge in coda al messaggio postato dal gruppo, la voce di Hetfield sarà monitorata quotidianamente anche - e soprattutto - in vista dell'esibizione dei Metallica attesa per la prossima domenica, 12 febbraio, alla serata di gala dei Grammy Awards, l'equivalente musicale dei Premi Oscar, in programma allo Staples Center, a Los Angeles.