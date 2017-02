Gli hard rocker Krokus sono probabilmente il più importante gruppo rock svizzero, nazione che a dire il vero non ha dato un contributo particolarmente significativo alla storia della musica negli ultimi cinquant'anni.

La band - attiva dagli anni Settanta - ha recentemente pubblicato un nuovo lavoro intitolato "Big Rocks", in gran parte composto da cover prese dal repertorio storico del rock (dai Led Zeppelin ai Queen, dagli Who a Dylan). Ad accompagnare l'uscita dell'album arriva il video di "Rockin' In The Free World", grande classico di Neil Young. La versione originale risale al 1989 ed era contenuta nell'album "Freedom", considerato dalla critica come la rinascita artistica del cantautore canadese dopo un decennio travagliato.

Il brano è stato scritta dallo stesso Young insieme a Frank Sampedro, chitarrista dei Crazy Horse. Il brano venne pubblicato come singolo con una versione acustica sul lato A e una versione elettrica sul lato B, un po' come anni prima Young aveva fatto per "Hey Hey, My My (Into the Black)".

I Krokus prendono ovviamente a riferimento per la loro cover la versione più hard e la rileggono con molta energia. L'attuale formazione del gruppo - che nel corso degli anni ha visto alternarsi oltre venti musicisti diversi - vede il cantante Marc Storace affiancato ai tre chitarristi Mandy Meyer, Fernando von Arb e Mark Kohler, Flavio Mezzodi (alla batteria) e Chris von Rohr (al basso).

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]