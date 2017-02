L'annuale cerimonia per la consegna dei Grammy Awards che si terrà il 12 febbraio potrebbe essere orfana di tre personaggi non da poco. Kanye West, Justin Bieber e Drake, infatti, potrebbero decidere di non partecipare all'evento, nonostante tutti e tre abbiano ricevuto più di una nomination in varie categorie.

A gettare la pulce nell'orecchio è il sito di gossip "TMZ", che avrebbe avuto una soffiata da una fonte che riferisce come per Bieber e West il premio non sia "rappresentativo o rilevante, specialmente per i cantanti più giovani". Roba da vecchi, insomma.

West, dal canto suo, ha invece altre motivazioni per decidere di snobbare eventualmente l'evento. E' infatti scocciato per il fatto che ha ricevuto ben 21 Grammy in passato, ma ha sempre perso quando sfidava un cantante bianco; inoltre - a detta del suo entourage - ha ancora necessità di decomprimere e riposare, dopo il recente crollo nervoso, per cui la cerimonia sarebbe solo fonte dei stress da evitare.