“Futuro Proximo” e` il nuovo album di Umberto Maria Giardini, in uscita il 3 febbraio 2017 per La Tempesta Dischi con distribuzione Believe Digital, a due anni esatti dalla release di “Protestantesima”. Il terzo full lenght di Giardini e` il figlio naturale di “Protestantesima”, ma anche di un nuovo ciclo strettamente legato ai tempi che cambiano: dieci tracce in cui la scrittura, toccante e autorevole, si fa piu` complessa, impreziosita da elementi di prog moderno e rock disilluso. Traiettorie geometriche mai banali, arrangiamenti che si sviluppano in un gioco d’incastri e melodrammaticità, costituiscono gli ingredienti perfetti per questo lavoro maturo e a suo modo diverso.

“Mea culpa” chiude il disco. Voce e pianoforte, poi piano piano escono gli archi… un pezzo di una delicatezza disarmante. Un momento intimo, dolce, quasi epico, con un Giardini che si spoglia di tutto quello che fin qui è stato. “Futuro proximo” del resto un po’ questo è. Il lavoro in cui più di tutti possiamo apprezzare un autore mostrarsi nella solida e ferma certezza della propria identità...

Leggi la recensione completa di "FUTURO PROXIMO" cliccando qui