Il prossimo 10 marzo uscirà la raccolta di successi "Hits And Pieces – The Best Of Marc Almond And Soft Cell", dedicata ai grandi pezzi firmati da Almond - come solista e componente dei Soft Cell.

La compilation contiene anche un pezzo inedito intitolato "A Kind Of Love". Eccolo:

"Hits And Pieces – The Best Of Marc Almond And Soft Cell" uscirà in formato CD, doppio CD e digitale.