Non c'è nulla di ufficiale, ma stando a una foto postata da Jesse Hughes (ma poi prontamente cancellata) su Instagram, probabilmente qualcosa di interessante sta bollendo in pentola. Lo scatto (che potete vedere qui sotto) ritraeva Dave Grohl, Josh Homme e Hughes in uno studio di registrazione.

Non è chiaro il motivo di questo incontro; si sa però che i Queens of the Stone Age sono impegnati nella lavorazione di un nuovo album, per cui non è da escludere che il leader dei Foo Fighters figuri fra gli eventuali ospiti convocati per incidere i nuovi pezzi - e, come ben noto, non sarebbe la prima volta. Inoltre Grohl e Homme suonano insieme nei Them Crooked Vultures, per cui la rete di legami è strettissima.