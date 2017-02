Come riporta Loudwire, H.R. - il frontman delle leggende del punk Bad Brains - ha rivelato che si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico al cervello il prossimo 21 febbraio. La procedura si è resa necessaria con la speranza di migliorare un disturbo neurobiologico che gli provoca forti mal di testa a grappolo.

Nel marzo del 2016, i fan aprirono una pagina GoFundMe per supportare economicamente H.R.. Il raro tipo di emicrania di cui soffre si chiama SUNCT detta anche "Suicide syndrome". Dice una collaboratrice di H.R.: "I mal di testa giungono del tutto casualmente, senza preavviso, a tutte le ore del giorno e della notte. Per lui è molto peggio la notte. L'intensità delle cefalee notturne è così grande che urla e grida ripetutamente, ogni pochi minuti, per quasi tutta la notte. Non può lavorare. Non ha più una vita. Se lo chiami e gli chiedi come sta, dirà, 'Va tutto bene'. Ma non va tutto bene".

Dice H.R. a Loudwire: "Mia moglie mi ha portato in ospedale per capire cosa mi stava accadendo, perché avevo forti mal di testa. E il dottore mi ha detto che ci sarebbe voluto un intervento chirurgico."

Fino ad oggi H.R. ha gestito la sua condizione con un "cocktail di farmaci", insieme a una serie di sostanze olistiche. Nonostante il grave intervento a cui si deve sottoporre, H.R. dice di non avere paura, il suo medico dice di avere eseguito quell'intervento più di 200 volte.