Il prossimo 24 marzo sarà disponibile il nuovo album dell’ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett “The night siren”. Da oggi è possibile ascoltare il primo singolo del disco “In the skeleton gallery”.

Questo il commento di Hackett a “In the skeleton gallery”: "Sono entusiasta per l'imminente uscita del mio nuovo album “The night siren”, che contiene "In the skeleton gallery". Avete presente quel terrore che nell’infanzia ci prendeva improvvisamente la notte al buio... Questo brano parte da un’atmosfera onirica con un accompagnamento a tinte mediorientali per diventare una sinistra marcia da incubo prima di tornare alla scatola dei giochi dei bambini e tutto si chiude…”

Hackett sarà in tour in Italia nel mese di marzo con un ciclo di quattro concerti a Torino, Legnano (Mi), Schio (Vi) e Roma.

Questa è la tracklist completa del disco:

1. Behind the Smoke

2. Martian Sea

3. Fifty Miles from the North Pole

4. El Niño

5. Other Side of the Wall

6. Anything but Love

7. Inca Terra

8. In Another Life

9. In the Skeleton Gallery

10. West to East

11. The Gift