Live Nation e TicketOne hanno diffuso oggi un report - certificato dalla società di consulenza PwC Advisory - relativo all'andamento delle prevendite per i due concerti che Ed Sheeran terrà al PalaAlpitour di Torino i prossimi 16 e 17 marzo.

Per le due date del cantautore britannico sono stati venduti complessivamente 21.300 biglietti: il sold-out, in entrambi i casi, è stato fatto registrare in pochi minuti. "Per ciascuna delle due date, nel momento di punta, il sito TicketOne ha visto una contemporaneità di 100.000 accessi", si legge nella nota, "Pari a una potenziale richiesta più di venti volte superiore all’effettiva disponibilità".

Pur non avendo rilevato la presenza di bot durante le operazioni di prevendita, "TicketOne ha provveduto a cancellare circa 100 ordini ‘sospetti’ per un totale di 300 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market e che sono stati prontamente rimessi a in vendita a disposizione dei fan. Il proseguo dei controlli potrebbe comportare ulteriori cancellazioni".