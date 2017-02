Contrariamente a quanto annunciato Dave Grohl non si esibirà con i A Tribe Called Quest e Anderson .Paak alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards allo Staples Center di Los Angeles il prossimo 12 febbraio.

Gli organizzatori dei Grammy hanno fatto ammenda per il loro erroneo annuncio ammettendo di aver parlato ‘prematuramente’.

Hanno dichiarato a Billboard: "All'inizio di questa settimana, abbiamo annunciato che Dave Grohl si sarebbe esibito con Anderson .Paak e gli A Tribe Called Quest prima di avere la conferma da tutti i partecipanti. Dave Grohl non farà parte della performance. Purtroppo, il nostro annuncio è stato fatto prematuramente. A nome della The Recording Academy e della AEG Ehrlich Productions, ci scusiamo con tutte le parti in causa per il nostro errore."

L’organizzazione dei Grammy ha fino ad ora confermato che saliranno sul palco i Daft Punk assieme a The Weeknd per eseguire “Starboy”.Tra gli altri interpreti confermati anche Adele, Bruno Mars, Metallica e Alicia Keys. Mentre Beyoncé, che ha recentemente annunciato di essere incinta, sta pensando di unirsi alla cerimonia ma non lo ha ancora confermato.