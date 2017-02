Qualcuno lo definì, non a torto, "l'individuo dalla forza creativa più influente del primo rock'n'roll". È davvero così: se non ci fosse stato Buddy Holly, probabilmente non ci sarebbero stati i Beatles, Elvis Costello, i Rolling Stones, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Praticamente mezza storica della musica rock.

Nato nel 1936 a Lubbock, cittadina del Texas, il cantautore americano è stato tra i primi a dettare - diciamo così - le "regole" della musica rock, con dischi e canzoni come "That'll be the day", "Peggy Sue", "Oh, boy!" - solo per citarne alcune - che hanno risvegliato il pubblico americano.

E chissà cosa avrebbe potuto combinare, se la sua carriera non fosse stata interrotta da un incidente aereo in cui, il 3 febbraio del 1959, Buddy Holly perse la vita a soli 23 anni - e insieme a lui morirono anche Ritchie Valens e Big Bopper (qualcuno ha parlato di "grande tragedia del rock").

Nelle pagine a seguire, vi proponiamo 10 canzoni imprescindibili tra quelle pubblicate da Buddy Holly nel corso della sua (breve) carriera e alcune pubblicazioni postume: buon ascolto!